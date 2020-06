COMUNE

VENEZIA Sono già 1.024 i dipendenti comunali che sono rientrati nei rispettivi uffici a seguito della cessazione progressiva dell'emergenza da Covid-19. Tuttavia, le organizzazioni sindacali contestano al Comune di procedere senza un confronto, come invece dovrebbe essere. Sul tavolo che si è svolto ieri pomeriggio c'era molta carne al fuoco, tra cui la disciplina dello smart working anche dopo la fine della fase acuta della pandemia che ha bloccato Venezia, l'Italia e il mondo intero. La Cgil va anche oltre, chiedendo da subito l'apertura della trattativa per la ripartizione del fondo 2020 e che sia compresa anche una sorta di indennità di rischio per chi è stato richiamato negli uffici.

Il rientro è tuttavia graduale, nel senso che dei 1450 dipendenti in lavoro agile (1200 dei quali con sistemi di collaborazione per il lavoro in gruppo da remoto e in videoconferenza e 777 con connessioni in Vpn alla rete comunale dalla postazione d'ufficio) una buona parte - secondo la direzione del personale, ha alternato il lavoro a casa con il rientro in ufficio. In misura variabile, ovviamente, secondo il tipo di servizio.

A FIANCO DELLA GENTE

Le posizioni sono diametralmente opposte, con il Comune che afferma di aver fatto tutto nel pieno rispetto della legge.

«Il decreto rilancio del 15 maggio - commenta l'assessore al Personale, Paolo Romor - impone che le amministrazioni si adeguino alle esigenze di riapertura dei cittadini e delle imprese. La città - ha continuato - deve tornare a vivere e i cittadini hanno il diritto di sapere che il Comune c'è. Ovviamente lo facciamo gradualmente e con tutte le sicurezze del caso: distanze, schermi in plexiglas mascherine, pulizie. Il tutto organizzato in maniera scrupolosa, ci mancherebbe. E il sindacato è puntualmente informato di tutto».

Per le organizzazioni sindacali, il percorso di rientro del personale è tardivo, perché riprende il documento sottoscritto tra la Regione Veneto e sindacati, ma è già stato attuato.

MANCA IL CONFRONTO

«Sono tutte indicazioni ordinarie - attacca Daniele Giordano, della Fp Cgil - che però sono ancora in discussione e che con il rientro di più di 1000 persone dovevano già essere entrate in vigore con un confronto con i rappresentanti per la sicurezza che non è mai avvenuto. Il rientro del personale non risponde alle necessità dei servizi ai cittadini ma a scelte politiche dell'Amministrazione che poco hanno a che vedere con la tutela della salute e sicurezza».

QUADRO ECONOMICO

La Cgil ha ribadito l'esigenza di aprire subito il tavolo per sottoscrivere il fondo economico 2020. In particolare per la definizione della produttività ma anche per rivedere le cifre impegnate in considerazione del nuovo quadro. Tra le ipotesi, l'utilizzo dei progetti in considerazione delle diverse esigenze della città e l'introduzione di una indennità di rischio a seguito dell'emergenza sanitaria.

SERVIZI EDUCATIVI

Si è parlato anche di servizi educativi, malgrado non ci siano all'orizzonte grandi novità. Da tempo il Comune, con Romor, dice di essere pronto a riaprire nidi e scuole dell'infanzia appena il Governo ne darà la possibilità.

«Il Comune - ha concluso Giordano - ha ribadito che potranno accedere al servizio coloro che hanno già manifestato la richiesta di voler partecipare ai centri estivi. Pur considerando che non ci siano ad oggi le garanzie per la salute dei bambini e delle educatici riteniamo che se il Governo dovesse disporre la riapertura andrà fatto un confronto aggiuntivo sulla formazione del personale, sulla gestione sanitaria e sul rapporto con bambini e famiglie. Noi consideriamo anche da rivedere la scelta in merito alla partecipazione dei centri estivi».

Di questo, però, se ne parlerà nello specifico in un incontro con i tecnici.

Michele Fullin

