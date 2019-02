CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMUNEROVIGO Dalla sua finestra su piazza Vittorio Emanuele, nel buio del suo ufficio, guarda scendere il tramonto sulla città e sulla sua amministrazione. Il sindaco Massimo Bergamin è chiuso nella sua stanza a riflettere, mentre fuori, in un caffè del centro, la politica rodigina pensa già alle prossime elezioni comunali, nella speranza di poter chiamare alle urne i rodigini questa primavera. Un centrodestra compatto contro quello che non si sentono nemmeno più di chiamare il mio sindaco, sta agendo in tandem con l'opposizione, che si...