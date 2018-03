Comune pensa a un cambio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMUNEROVIGO La seconda domenica di blocco totale del traffico ha soddisfatto parte della città e parte no, sia sul versante dei residenti che dei visitatori, che degli operatori del centro. In particolare, ha fortemente deluso le attività commerciali. L'attiva vigilanza della Polizia Locale entro il perimetro cittadino per il controllo degli accessi ha portato alcuni commercianti a lamentarsi formalmente con l'amministrazione comunale di Massimo Bergamin e l'assessore all'Ambiente Federica Moretti.All'indomani della giornata senza veicoli...