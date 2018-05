Comune, gli eletti anche a Trieste si tengono la poltrona a Pordenone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONSIGLIO COMUNALEPORDENONE Quattro consiglieri comunali pordenonesi sul treno per Trieste ma nessun seggio che si libera in municipio. E lo stesso vale, almeno per il momento, per le deleghe delle quali due di essi sono titolari nell'amministrazione guidata dal sindaco Ciriani. Se per Mara Piccin (Forza Italia) nulla cambia, dal momento che già attualmente rivestiva il doppio incarico di consigliere regionale e consigliere comunale, anche il collega del Partito democratico Nicola Conficoni conferma l'intenzione di mantenere entrambi: Ho...