Comune e residenti: «Piano anti-degrado»

I PROGETTIPADOVA Via Trieste trasformata in un viale alberato, riorganizzazione dei parcheggi, nuova illuminazione, revisione di uno degli accessi da corso del Popolo. Sono queste le richieste che arrivano dai residenti di piazza De Gasperi per superare il degrado di tutta la zona (e proprio ieri la Polizia ha sospeso la licenza ad un minimarket). I cittadini sono stati coinvolti in un percorso partecipato, coordinato dall'assessore ai Servizi sociali Marta Nalin. Ad affiancarla c'erano l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi e il...