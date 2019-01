Comune e Polizia postale alleati nella lotta al cyberbullismo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PREVENZIONEVENEZIA Tra i minorenni, soprattutto alle scuole medie e ai primi anni delle superiori, il pericolo bullismo è dietro l'angolo. E il pericolo del cyberbullismo, quello più subdolo, fatto attraverso i social o i gruppi whatsapp condividendo foto, filmati o frasi infamanti nei confronti di una persona è davvero più vicino di quanto non si creda. È anche per questo che il Comune, in collaborazione con la Direzione scolastica provinciale e il Compartimento di polizia postale del Veneto ha organizzato a partire da ottobre una...