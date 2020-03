COMUNE BLINDATO

PORDENONE Dopo il caso di un residente risultato positivo al tampone per il coronavirus il Comune di Valvasone Arzene ha deciso di contingentare gli ingressi nel palazzo municipale e di prendere altri provvedimenti a tutela dei dipendenti comunali e della cittadinanza. Il primo cittadino Markus Maurmair ha riunito la giunta comunale d'urgenza per assumere alcuni provvedimenti cautelativi per la tutela della salute di addetti e cittadini. «Innanzitutto - ha detto il sindaco - si è provveduto a impartire disposizioni affinché l'accesso agli uffici comunali sia contingentato così da evitare assembramenti». Da questa mattina infatti e fino al superamento dell'emergenza sanitaria si prevede la prenotazione per l'accesso agli uffici per quei servizi che prevedono una maggiore permanenza come la carta di identità elettronica, l'accesso agli uffici tributi e i servizi alla persona. Inoltre, saranno realizzati dei rapidi adeguamenti degli arredi al fine di rendere maggiore la distanza fisica tra gli utenti e i dipendenti comunali. «Anche il medico del lavoro - aggiunge il sindaco - sarà coinvolto per definire se siano presenti casi di dipendenti da tenere a riposo, in ferie o a contatto con il pubblico. Saranno anche temporaneamente sospesi alcuni servizi, come il Caf Cgil e le aperture della biblioteca comunale». Altra contingenza da affrontare è l'opera di informazione alle attività di ristorazione e commerciali su obblighi e raccomandazioni in merito alla distanza di un metro da rispettare tra avventori e clienti. La giunta di Valvasone Arzene ha anche abbozzato dei provvedimenti di primo aiuto a favore degli operatori economici spostando in avanti il pagamento dei tributi comunali come la Tari e la Tosap.

