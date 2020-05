IL PROGETTO

BELLUNO Spazi aggiuntivi esterni ai locali della città. Il Comune di Belluno ci sta lavorando. In questi giorni agenti di polizia locale stanno infatti girando per i bar con la terrazza esterna per le rilevazioni delle misure di ciascuna. Serviranno agli uffici comunali per aiutare gli esercenti dal primo giugno in poi: quando ristoranti e bar potranno riaprire al pubblico, sì, ma rispettando le distanze di sicurezza ovvero con meno tavoli e con meno persone. Non esattamente quanto si augurano i titolari, dopo mesi di fermo, di spese accumulate e da pagare e di mancati incassi. «Stiamo studiando un'ipotesi spiega l'assessore al turismo Yuki d'Emilia -, ancora non abbiamo una proposta da presentare, ma vogliamo raccogliere i dati per farci trovare pronti quando arriveranno nuove disposizioni». Il possibile ampliamento delle terrazze esterne aiuterebbe molto gli esercenti a rimpolpare i guadagni perché riparerebbe in qualche modo al danno causato dalla contrazione dei tavolini e dei posti a sedere. Ma si vedrà.

Nel frattempo in piazza e in periferia ci si organizza. Ieri mattina di buonora Massimo Barel era impegnato a misurare, sommare e calcolare nella terrazza del suo bar affacciato su Piazza dei Martiri. Perché il primo giugno, a volersi organizzare e fare le cose per benino è dietro l'angolo e occorre prendersi per tempo. Intanto il suo locale è aperto, la macchina per il caffè è accesa per gli espressi d'asporto. «Bisogna rispettare le distanze spiega -, perciò voglio capire quanti tavoli posso sistemare e come organizzare le sedute». Dovendo far rispettare la distanza nello spazio esterno utilizzato finora ci staranno, va da sé, meno persone ma se dal Comune dovessero davvero essere concessi metri in più allora si potrà tirare un sospiro di sollievo.

A Mussoi Cerva Sprint si sta dando da fare implementando i servizi. Il negozio, pur potendo restare aperto anche durante il lockdown, è stato uno dei primi a chiudere, ancora prima del decreto che obbligava ad abbassare le saracinesche. Ha riaperto da circa una settimana e, lungi dall'abbattersi, Francesco Sommacal ha mille idee che gli frullano in testa. Durante le settimane di fermo, a casa, quando ha deciso di chiudere perché comunque il via vai dei clienti si era azzerato, ha avviato un progetto solidale chiamato Contagio affettivo, per la vendita di t-shirt il cui ricavato viene devoluto alla pediatria di Belluno. «Un bel modo per tenermi attivo e dare un contributo alla comunità commenta -, in quanto al mio negozio mi sono organizzato giorni fa per riaprire in tutta sicurezza». E così al banco da cui dispensa consigli, prodotti, foto e chiacchierate è stata ora installata una barriera di plexiglass e tra i prodotti in catalogo da qualche giorno figurano anche le mascherine. «Inoltre a breve aggiungerò ancora un altro servizio dichiara -, ovvero i timbri sia per privati che per aziende». Insomma, la categoria dei commercianti non si abbatte e prende il pit stop come un'occasione per ripensarsi e per rinnovarsi.

E a proposito di rinnovarsi sono diversi i negozi del centro che hanno approfittato del periodo per lavori interni di ristrutturazione, come Intimissimi, o per imbiancature e ritocchi come il Deon di piazza Martiri. Ieri i titolari dell'Atelier della Cornice in piazza delle Erbe ci davano dentro di straccio, acqua e sapone per lavare la saracinesca e prepararsi alla riapertura lindi e ordinati. I ristoranti ci danno dentro con l'asporto e le consegne a domicilio. Mercoledì sera al cinese della stazione era un continuo via vai di persone che, dopo aver prenotato il menu da casa, passavano per il ritiro; ha riaperto anche l'Asian Fuji di via Vittorio Veneto (pranzo e cena) aggiungendosi alla lunga lista di locali che da settimane lavorano diversamente, con consegne a domicilio o asporto, piatti caldi in vaschette di plastica da trasportare all'interno di borse in carta per essere consumati in tutta sicurezza a casa. Manca l'effetto socialità, certo, ma di lavoro ce n'è, e parecchio. Come dimostra la consegna del gelato a domicilio, un servizio molto apprezzato e richiesto.

