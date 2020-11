I CONTI DEL COMUNE

VENEZIA Non sarà un bilancio ricco come quello presentato lo scorso anno ma, considerato il periodo in cui tutte le certezze sono crollate, è sicuramente già qualcosa mantenere quasi inalterata la spesa per servizi ai cittadini. L'assessore Michele Zuin la vede così, come il bicchiere mezzo pieno.

«Ed è vero - spiega - perché assicuro che non è scontato per molte importanti città riuscire a chiudere il bilancio di previsione. Ed è ancora meno scontato portarlo in approvazione entro Natale e garantire comunque 100 milioni di investimenti».

MENO ENTRATE

Il Comune non potrà fare conto su entrate che erano comode e in crescita quasi costante, come quelle turistiche: biglietti Actv, imposta di soggiorno (nella foto una emblematica immagine della città deserta), Ztl bus tanto per cominciare. Insieme, queste partite valevano a pieno regime una settantina di milioni. E poi bisogna mettere in conto che lo sconto fatto sulla Tari ai residenti sarebbe un brutto segnale non replicarlo e così lo si è fatto, limando qua e là, con un lavoro che ha impiegato gli uffici della Ragioneria per mesi interi.

«Diciamo che è un bilancio in linea - prosegue - non viene tolto nulla di quello che è già stato dato. Abbiamo asciugato però delle cose per cui potevano permetterci di rinviare la spesa perché non comportavano un miglior servizio nei confronti della cittadinanza. Adesso siamo concentrati per capire le risorse per il 2021 destinate alle città metropolitane. È insomma un work in progress: come ogni anno abbiamo fatto variazioni per aggiustare le cose, così nel 2021 sarà ancora di più perché il ristoro di mancate entrate non si sa, poi si aspetta di vedere il consuntivo 2020 per vedere se ci sono risorse ulteriori da impiegare. Ho un preconsuntivo decente ma non posso applicarlo in previsione, devo aspettare aprile con l'approvazione».

PAGARE LE BOLLETTE

Tra le novità, la decisione di creare un fondo destinato all'aiuto immediato per le famiglie in difficoltà, sostanzialmente per pagare le bollette che non riescono a pagare.

«Sappiamo che l'emergenza durerà per mesi e bisogna stare vicino ai più deboli. Lo avevamo fatto per il 2020, ma lo faremo meglio nel 2021 dando anche una regolamentazione all'iniziativa».

Ora si attendono segnali dallo Stato.

«È chiaro che lo Stato - avverte - dovrà dare una mano alle città, non possiamo reggere da soli impatti del genere. Nel 2020 abbiamo retto grazie al grande avanzo di amministrazione e lo Stato ha fatto il resto, anche se non ha coperto tutte le mancate entrate. Ad esempio sul trasporto pubblico siamo considerati al pari delle altre città, mentre in base al numero di residenti eroghiamo servizi da metropoli. È per questo che il sindaco chiede il rifinanziamento di Legge speciale chiedendo anche di poter variare gli utilizzi».

TURISTI

Con un'atmosfera simile e un turismo che anche il prossimo anno stenterà a ripartire, è stato ritenuto in Giunta di rinviare il contributo d'accesso per i turisti al primo gennaio 2022, sperando in tempi migliori.

Infine, con altra proposta di deliberazione trasmessa al Consiglio comunale, sono state apportate delle modifiche tecniche al Regolamento sull'Imposta di Soggiorno, che libera i titolari delle strutture ricettive dagli obblighi di agente contabile, come è stato stabilito dalla legge. L'albergatore sarà solo un soggetto responsabile del versamento dell'imposta.

Per i cosiddetti Covid hotel ci sarà infine l'esenzione dall'imposta di soggiorno per gli ospiti, che sono stati equiparati ai turisti che vengono in città per curarsi.

Michele Fullin

