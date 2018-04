Comunali, un test per 73mila cittadini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RITORNO ALLE URNEMESTRE A meno di cento giorni dalle elezioni politiche, 73mila cittadini si preparano a tornare alle urne. Con una data certa, il 10 giugno, fissata dal ministro degli Interni Marco Minniti, e numerose incognite legate inevitabilmente alle trattative in corso per la nascita del nuovo esecutivo. Sono quattro i Comuni chiamati a rinnovare le rispettive amministrazioni: si voterà a San Donà di Piave e Martellago, dove è previsto l'eventuale turno di ballottaggio in piena estate, il 24 giugno, oltre che a Pianiga e San Stino di...