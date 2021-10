Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Procedono a rilento le operazioni di voto nella Penisola. Alle 19 infatti, nonostante la quasi sistematica violazione del silenzio elettorale, l'affluenza media nei comuni alle urne si è fermata al 33,1%. In netto calo rispetto al 45,9% del 2016 (quando però si votava in un solo giorno) e soprattutto in attesa di coloro che hanno deciso di votare quest'oggi, dato che i seggi resteranno aperti fino alle ore 15. Una tendenza particolarmente...