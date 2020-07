COMPLICAZIONI

PORDENONE Il super-bonus garantisce un ristoro della spesa che in alcuni casi raggiunge il 110 per cento del totale, a patto però che si migliorino il tetto, la facciata o l'impianto di riscaldamento del singolo edificio. Ma non è questa strettoia a spaventare i proprietari. In realtà i problemi connessi alla riforma varata dal governo Conte sono altri. Due, in particolare, ed entrambi rischiano di frenare almeno in parte la spinta positiva del decreto stesso.

Ancora una volta a spiegare nel dettaglio gli aspetti scivolosi del provvedimento ci pensa Giuseppe Verdichizzi: «La norma - illustra - rimane formalmente in vigore sino alla fine dell'anno, cioè al 31 dicembre, dopodiché scadrà. Al momento le cose stanno così. Come Confedilizia abbiamo chiesto e chiederemo ancora che si possa estendere l'erogazione dei benefici del bonus almeno sino a tutto il 2022, e dietro questa richiesta c'è una motivazione semplice: se il bonus terminasse davvero a fine dicembre, molti proprietari di edifici non farebbero in tempo a preparare tutta la documentazione per accedere alle agevolazioni sui lavori di efficientamento». Un assunto vero soprattutto se si parla di condomini e non di case singole. I palazzi, infatti, sono strutture complesse. «Necessitano di assemblee per deliberare gli interventi da effettuare, e durante il picco della crisi sanitaria tutte queste riunioni sono diventate proibite. Solo ora si sta ripartendo, ma non sono procedure semplici da portare a compimento». Si rischia quindi di arrivare lunghi e di bucare le scadenze, rimanendo di fatto a secco.

Ma non è il solo problema. La norma, infatti, è in vigore dal 1 luglio, ma mancano ancora i decreti attuativi chiamati a specificare meglio ogni singolo comma del provvedimento. Di questo ha parlato ad esempio l'ex vicepresidente della Regione, Gianfranco Moretton: «Il provvedimento - ha detto - doveva partire il primo luglio, oggi siamo il 9. Non abbiamo visto alcunché. Le disposizioni attuative, sembrano ancora nei tasti dei computer. Il ritardo è del tutto evidente. E clamoroso».

