LA STORIA

MONASTIER Per festeggiare il compleanno della ripartenza, Nicoleta Ivan ha voluto accanto a sé i suoi anziani, un gruppetto di persone alle quali ha consegnato il pranzo tutti i giorni, sabato e domeniche comprese - durante le lunghe settimane di lockdown. Per ricordare simbolicamente (e forse un po' per scongiurare che non succeda mai più un'emergenza sanitaria di tale portata) per l'occasione è tornata ad indossare la tuta bianca di protezione individuale, la stessa che vestiva ogni giorno al momento della preparazione dei cibi nel suo ristobar di Monastier e per la successiva consegna dei pasti a domicilio ad alcuni anziani del paese.

LA FESTA

Lei è la titolare di Spirit Ristobar di via Pralongo 16 a Monastier, dove sabato sera 20 giugno si è tenuta la festa di compleanno di Nicoleta e della sua collaboratrice Lisa, con spiedo e patate, dj-set, mojito party e naturalmente la torta con candeline. La cerimonia è iniziata con un breve corteo capitanato da Nicoleta, con indosso la tuta di protezione, seguita dai suoi nonni, dal municipio fino al locale, sulle note musicali de Il Gladiatore. Ad attenderli c'erano un gruppo di avventori e la sindaca di Monastier, Paola Moro, che ha tagliato un nastro simbolico di inaugurazione. Moro, dopo aver salutato i Carabinieri in congedo per il servizio d'ordine, ha raccontato di essere «molto felice. Sono qui a ringraziare Nicoleta a nome di tutta la comunità. Lei che durante la quarantena ha deciso di cucinare e consegnare, gratuitamente, i pasti ad alcuni anziani del paese, specie persone sole o che avevano parenti lontani, è uno dei nostri migliori esempi di solidarietà verso i cittadini. Vi confesso che con me è stata particolarmente insistente: mi ha scritto e chiamata più volte, in quanto voleva capire se ero a conoscenza di persone da aiutare. Un altro aspetto encomiabile, oltre alla generosità, è l'averlo fatto in sicurezza, rispettando seriamente le normative».

LA SORPRESA

A sorpresa, la prima cittadina ha letto un messaggio di saluto arrivato direttamente dal governatore del Veneto, Luca Zaia. «Carissima Nicoleta, desidero rivolgerle i miei più sentiti auguri. Sono profondamente orgoglioso di sapere che il nostro Veneto possa contare su persone solidali come lei, che possiedono un grande spirito di altruismo e un forte senso di appartenenza alla nostra comunità». Quando le chiediamo perchè ha fatto tutto questo, Nicoleta risponde con semplicità: «Non ci vuole molto, un cucchiaio di pasta è sufficiente a rendere felice una persona sola. La situazione era molto grave, io ho pensato a cosa potevo fare personalmente per aiutare i più fragili, partendo dai miei clienti. Non mi pesava venire tutti i giorni da Maserada, dove vivo, a Monastier; in totale consegnavo una quindicina di pasti. Mi interessava scambiare due parole con loro, assicurarmi che stessero bene e fossero in sicurezza; mi aspettavano. Io sono stata cresciuta dai nonni; li ho persi che ero piccola, mi mancano molto».

Federica Florian

© RIPRODUZIONE RISERVATA

