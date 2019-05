«Competizione leale Inusuale per Scorzè»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDAUna competizione elettorale leale questa che sta per concludersi con il voto di domenica a Scorzé. Ne sono convinti i tre candidati che hanno cercato di coinvolgere gli elettori nei vari incontri nel capoluogo e nelle frazioni. Una competizione che si potrebbe definire inusuale, senza scosse, perché meno agguerrita delle precedenti dove si ricorda ancora la rincorsa ai voti porta a porta con qualche sgarbo di troppo, e senza nemmeno il confronto pubblico dei candidati che in passato faceva gremire il teatro comunale. In questa...