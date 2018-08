Competenze sulle Cciaa alla Regione Il governatore Fedriga pensa positivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OBIETTIVOUDINE «Sono moderatamente ottimista» per il trasferimento della competenza sulle Camere di Commercio dallo Stato alla Regione e la partita politica vedrà nuovamente il Friuli Venezia Giulia in pressing su Roma «al tavolo del 4 settembre». Il governatore Massimiliano Fedriga ieri a villa Manin ha riconfermato così il suo impegno per uno dei tasselli fondamentali che hanno consentito di giungere all'accordo per una Camera di commercio unica tra Udine e Pordenone: la possibilità che la Regione acquisisca la competenza...