IL RETROSCENA

BELLUNO «Ancora una volta siamo a fianco del territorio conclude l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin nel comunicato stampa in cui annuncia l'intervento della Regione per risolvere i nuovi problemi alla viabilità lungo la provinciale 251 e in particolare della Provincia, cui in base alla legge in vigore spetterebbero tali interventi e per gestire i quali già introita i canoni demaniali». Non esattamente una carezza all'indirizzo di Palazzo Piloni, ma la necessità dalla Laguna di rimettere le cose al suo posto.

LA REPLICA

Pochi giri di lancette dopo è arrivata (sempre a mezzo comunicato stampa) la lettera di ringraziamento dalla Provincia. «Si tratta di un intervento previsto tra i compiti regionali - rivela la nota firmata dal consigliere provinciale delegato alle infrastrutture Fabio Luchetta (sindaco di Vallada Agordina) - visto che in quel punto c'è un corso d'acqua minore, come scrive lo stesso assessore Bottacin. Non è una frana, ma un trasporto solido originato da un piccolo rio, su cui la Provincia, ai sensi della legge 11/01 non ha competenze. In ogni caso, siamo a disposizione, vista la complessità del problema». Ma non basta perché Luchetta si spinge anche oltre: «Credo che alla luce di questo sia necessario unire le forze anziché dividersi e rimpallare responsabilità o colpe». Insomma la definizione dell'evento, e la sua classificazione che evidentemente non è così facile da stabilire, può determinare a chi spetti il compito di intervenire. In ballo però c'è molto di più del caso specifico. A metterlo nero su bianco è lo stesso consigliere delegato Luchetta: «La Provincia si vedrà trasferite le nuove competenze solo dopo il 30 giugno 2021 con l'entrata in vigore della legge regionale 43/18 (rinviata per completare le attività di riorganizzazione a seguito della Dgr 169/2019 e Dgr 1552/2020). Le nuove competenze però dovranno essere oggetto di concertazione: serviranno infatti risorse e personale adeguati, visto che i canoni idrici non basteranno a far fronte ai numerosissimi problemi che si manifestano a ogni evento meteo». Parole che suonano come un memorandum per la Laguna.

TEMPI BREVI

Ciò che è certo è che qualcuno, in tempi brevi, metterà mano al problema. E per i cittadini di Val di Zoldo, che vivono in un'area che negli ultimi mesi ha vissuto più e più giorni in condizioni di isolamento, è l'unica cosa che conta. Così se l'attrito tra Regione e Provincia ha avuto il merito di far puntare i riflettori sulla Val di Zoldo è anche vero che ora, oltre a mettere in sicurezza la strada che collega Longarone alla Val di Zoldo, bisognerà anche riparare quella che collega Palazzo Piloni a Palazzo Balbi.

Andrea Zambenedetti

© riproduzione riservata

