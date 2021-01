LA PROTESTA

SAN VITO «Dovrà essere il nostro silenzio a fare rumore». Questo lo slogan che annuncia la manifestazione di protesta che, mutuando analoghe recenti iniziative, porta in piazza anche a San Vito di Cadore gli operatori economici del turismo montano. Da San Vito ad Auronzo, da Pieve a Padola le difficoltà degli imprenditori del turismo sono le stesse; nell'inverno perfetto, con tanta neve al suolo ma lo sci vietato, lo scontento è tanto quanta la disperazione. L'invito dell'organizzazione, il Consorzio turistico Cadore Dolomiti con il suo presidente Gildo Trevisan, è a partecipare alla manifestazione di domani, dal Centro Cadore alla valle del Boite chi può sia presente. I tempi per mettere in campo l'iniziativa sono stati strettissimi, ma il tam tam non è mancato. Lavoro o ristori immediati perché la pandemia ha messo e sta mettendo a dura prova l'economia del Cadore: è tempo di alzare la voce mandando segnali chiari al Governo.

I TIMORI

Poco importano le attuali vicissitudini romane, quanto stanno vivendo gli operatori economici impone questo ed altro senza aspettare oltre. Spiegano dal Consorzio: «La Val di Zoldo e l'Alto Agordino nei giorni scorsi sono stati promotori di una mobilitazione di persone che hanno manifestato civilmente per rivendicare lavoro o ristori. L'iniziativa è stata riportata anche dalla stampa nazionale. Un flash mob distanziato che ha visto coinvolti albergatori, ristoratori, commercianti, impiantisti, maestri di sci ed in genere i rappresentanti del mondo produttivo del turismo, del commercio e servizi per rivendicare al governo, o l'apertura al lavoro, o immediati ristori». I promotori hanno invitato anche altre realtà ad attivarsi, «siamo stati invitati ad appoggiare un secondo evento organizzando anche in Cadore, una civile protesta nel massimo rispetto delle norme per il distanziamento». Ed ecco il programma. Luogo dell'incontro, di aggregazione con le distanze di sicurezza, sarà piazza Serantoni, l'area del parcheggio retrostante la Parrocchiale, (dove si trova la fermata degli autobus, il bar Antelao) a San Vito, giovedì 28 gennaio alle ore 10, «dove agiremo in contemporanea con le altre località montane della provincia e di fuori regione».

IN MACCHINA

Ogni partecipante dovrà arrivare con la propria auto, anche portando i propri familiari, congiunti, con un cartello (è sufficiente un foglio A4 o A3) riportante la scritta attestante la propria professione. Una manifestazione civile, ordinata, con i criteri che sono regole ormai ben consolidate, che sarà portata all'attenzione dei media locali e nazionali; «indipendentemente da quanti potranno esserci sarà comunque un segnale, un appello al Governo che ci deve ascoltare -assicura Trevisan- perché la montagna ha bisogno di ristori». L'appuntamento è dunque per domani mattina, giovedì 28 gennaio alle 10 in piazza Serantoni a San Vito. «Civilmente uniti per rivendicare lavoro o ristori immediati. I montanari si sa sono pacifici, pazienti, non urlano, non fanno casino ma non per questo sono disposti a subire ancora in silenzio» assicura il presidente Trevisan.

Giuditta Bolzonello

