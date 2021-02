COMPARTO IN GINOCCHIO

PORDENONE Lo stop agli impianti arrivato domenica sera dal ministro della Salute Roberto Speranza ha gettato nello sconforto anche il comprensorio sciistico del Piancavallo. Proprio alla fine di una giornata in cui - complice il bel tempo - aveva portato nella località montana pordenonese un bel po' di persone. Pareva essere un assaggio della ripartenza che tutti gli operatori e gli albergatori stavano organizzando per venerdì 19. Come avrebbe previsto l'ordinanza - poi di fatto cancellata dal provvedimento ministeriale firmato in serata - firmata dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Il blocco fino al prossimo 5 marzo ha il sapore delle campane a morto per questa drammatica e sfortunatissima stagione invernale che non si è mai aperta. Un intero comparto che è in ginocchio e che farà molta fatica a risollevarsi. Con albergatori ed esercenti che si erano organizzati raccogliendo già diverse prenotazioni di appassionati dello sci che attendevano con ansia di poter usufruire almeno dell'ultimo scampolo di stagione.

ADDIO PRENOTAZIONI

E invece niente. Tutto bloccato ancora una volta. Nel polo del Piancavallo, così come negli altri comprensori della regione, si contano già i danni. E la stessa Promotur Fvg parla di oltre ottanta operatori stagionali che non sono stati assunti. Oltre alle ingenti spese che si sono dovute affrontare per garantire le procedure di sicurezza degli sciatori: i protocolli (era prevista la riduzione al 30 per cento della capacità degli impianti e una serie di altre misure anti-Covid) erano stati previsti dallo stesso Cts che ha poi chiesto il blocco nazionale degli impianti. A Piancavallo sono circa una trentina gli operatori impegnati normalmente in inverno: quest'anno nemmeno dieci sono stati assunti e a tempo ridotto. Oltre alle centinaia di addetti legati all'indotto di alberghi ed esercizi commerciali vi sono oltre sessanta maestri delle due scuole di sci che non hanno lavorato nemmeno un giorno. Insomma, un settore che dovrà registrare pesanti perdite dovute ai mancati incassi.

LA POLEMICA

Ieri intanto nuove bordate del governatore Massimiliano Fedriga. «Se è pur vero che il nuovo Governo si è insediato il giorno prima della decisione è altrettanto vero che il Cts c'è dai mesi precedenti. Nella scorsa settimana si era deciso di prorogare il divieto di spostamento tra regioni fino al 5 marzo: mi domando perché in quell'occasione non è stato fatto presente dal Cts di chiudere gli impianti sciistici se ne ravvisava la necessità? Considerando anche che lo stesso Cts pochi giorni fa aveva dato l'ok alle linee guida, approvate dalla Conferenza delle Regioni». Il presidente ha poi aggiunto: «Davanti a scelte dell'ultimo minuto c'è un danno economico non indifferente per le attività e ora servono indennizzi e non ristori». Infine, sull'eventualità che la Regione Fvg si faccia parte civile in un'ipotetica causa intentata dai gestori degli impianti per chiedere indennizzi proporzionati, Fedriga ha auspicato «che con il nuovo Governo non ci sia la necessità di dover ricorrere a cause per la mancata scelta, ma che il nuovo Governo autonomamente provveda a indennizzi che vadano a coprire integralmente le perdite».

D.L.

