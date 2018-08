CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMOZIONEFRATTA Ha suscitato profondo cordoglio la morte improvvisa di Francesco Bonato, conosciuto da tutti per il suo grande impegno nello sport, specie nel calcio, sua passione da sempre. Fratta, Pincara, San Bellino e Castelguglielmo, sono da ieri in lutto. «È una notizia che mi rende molto triste - commenta l'ex sindaco di Pincara, Renzo Visentini - sapevo che aveva avuto in passato qualche acciacco fisico e che ultimamente si era dovuto recare in ospedale, però l'ultima volta che ci siamo visti l'avevo trovato in forma».Francesco...