Commozione e folla all'addio ai ragazzi

IL FUNERALEDOMEGGE «Avete fatto insieme l'ultima salita, insieme siete saliti in cielo». Il parroco di Domegge, don Simone Ballis, ha salutato così ieri Enrico Frescura e Alessandro Marengon. I due ragazzi di 30 e 28 anni, che erano anche volontari del Soccorso alpino, sono morti il primo di maggio cadendo dal Canale Oppel. «Lasciar andare due giovani vite in questa maniera così imprevista non è facile», ha detto don Simone nel corso dei funerali congiunti che si sono tenuti a Domegge. LA FOLLALa parrocchiale di San Giorgio, pur molto...