Commissioni, i vertici fanno salire lo spread

LA GIORNATAROMA Il presidente della Camera Roberto Fico ieri non ha nascosto la sua soddisfazione per il completamento delle Commissioni parlamentari: «Ora aspettiamo che le opposizioni si mettano d'accordo sulle altre», ha confidato riferendosi agli organismi di garanzia. Ma intanto a Montecitorio e a palazzo Madama si parte. Tra le polemiche. L'elezione del duo leghista Claudio Borghi-Alberto Bagnai (uno alla Bilancio Camera, l'altro alle Finanze Senato) ha mandato in tilt la Borsa (ha perso circa il 2%) e fatto innalzare lo spread che ha...