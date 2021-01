COMMERCIO

VENEZIA Venezia, attualmente in zona arancione, rischia di finire tra pochi giorni in zona rossa, i continui cambi di colore con aperture delle attività a salti e la totale assenza di turisti stanno mettendo notevolmente in difficoltà gli artigiani veneziani. Per cercare di resistere da un mese è stato attivato il portale ebotteghe che sta riscuotendo un notevole successo, con migliaia di visite e ordini al sito www.ebotteghe.it non solo dall'Italia ma anche da Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Russia e Canada. «I veneziani ce la stanno mettendo tutta spiega il direttore di Confartigianato Venezia, Gianni De Checchi - con idee, risorse e progetti, l'ultimo dei quali il portale per la vendita on line eBotteghe, ma questo pare non basti. Restiamo immersi nell'inverno più pesante del secolo per la nostra economia artigiana; micro e piccoli imprenditori sono senza ristori, c'è chi da un anno a questa parte ha incassato poco più di una manciata di euro in una città d'arte che un tempo affogava nel turismo oltre il sostenibile ed oggi è diventata come il deserto dei tartari. Il tessuto economico, quel poco rimasto, sta cercando di reagire, ma se dal Governo e dall'amministrazione comunale arrivano solo pochi aiuti ed idee disordinate e confuse temiamo che troppi artigiani non ci saranno più».

ACQUISTI ONLINE

Eppure l'artigianato veneziano è, e rimane, merce interessante. Lo dimostrano i dati del portale eBotteghe, fondato da Behind Venice in partnership con Confartigianato Venezia e reso operativo da novembre. «Siamo molto felici di come stanno andando le cose spiegano Marco Ziliotto, Simone Padovani, Alice Bianco e Sara Prian di Behind Venice -, sia per l'interesse che ha suscitato il portale, sia per il numero di ordini e soprattutto contatti e condivisioni social ricevuti. Le aziende veneziane iscritte sono passate dalle 20 iniziali alle 40 di oggi, e un'altra trentina di realtà si stanno iscrivendo a questa piattaforma di vendita online che, di fatto, sta cercando di ribaltare la situazione».

Se il mondo non può più venire a Venezia gli artigiani veneziani si propongono al mondo: attraverso i canali social attivati con questo progetto sono finora state raggiunte più di 10 mila persone che hanno scoperto questo nuovo modo di acquistare l'artigianato veneziano.

STORYTELLING

Per ogni artigiano e laboratorio che mette in vendita le proprie creazioni c'è tutto uno specifico lavoro di documentazione e storytelling dell'attività, dei prodotti e dell'originalità di questi ultimi e dei suoi creatori. «Confartigianato Venezia è scesa in campo spiega il presidente Andrea Bertoldini per mettere a disposizione degli artigiani uno strumento in grado di sostenere vendite oggi di fatto azzerate, raccontando anche cosa vuol dire il singolo manufatto artigianale, dandogli un'identità non mordi e fuggi ma di qualità. L'appello al mondo artigiano veneziano è dunque quello di aderire gratuitamente il più possibile a questo portale, per ora unico ponte verso la clientela mondiale».

Daniela Ghio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA