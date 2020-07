COMMERCIO

VENEZIA Un tentativo è stato fatto con le promozioni ma i veneziani dopo il lockdown si sono dimostrati poco interessati allo shopping.

Ora i commercianti ci riprovano con i saldi, che partiranno sabato 1 agosto, ma con scarse aspettative.

Secondo i dati forniti da Confcommercio, rilevati dalle spiagge al capoluogo metropolitano, dalle città come Portogruaro, San Donà di Piave e Chioggia, dal Po all'entroterra rodigino, il calo medio delle vendite, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno non si scosta dal meno 60 per cento, con alcune spiccate differenze tra città storiche e il litorale, per le quali pesa anche l'assenza di turisti.

A Venezia si sfiora il meno 85 per cento, nelle spiagge ci si attesta sul meno 50 per cento con vendite concentrate nel weekend. Nell'entroterra non va molto meglio, con una flessione oscillante tra il 60 e il 70 per cento.

«Il rinvio dei saldi al 1 agosto - commenta il presidente di Federazione Moda Italia (FMI) di Confcommercio Veneto e Confcommercio Unione metropolitana di Venezia, Giannino Gabriel - si è rivelato più che opportuno, ma a preoccupare dopo un mese di vendite promozionali al palo, è la consapevolezza che il cliente non spende: troppo poco denaro, incertezza sul futuro, rigorose priorità negli acquisti. E con i saldi le aziende ottengono liquidità ma perdono la marginalità con cui i conti stanno in piedi».

LE SPIAGGE

L'associazione di categoria propone qualche focus come quello che riguarda Caorle e Jesolo, che registrano un calo del 50 per cento (con i commercianti non rassicurati da Lignano che è già partita con i saldi ma con scarsi risultati) e di Venezia centro storico in cui la flessione tocca il meno 80 per cento e preoccupa il caro affitti, che rischia di far chiudere anche negozi storici. Qualcosa, invece, si muove in terraferma dove sembra crescere l'interesse per i negozi del centro mentre la crisi morde anche la grande distribuzione. «Abbigliamento, accessori ma anche calzature: le vendite promozionali sono letteralmente ignorate dai clienti che, oltre ad essere attenti al denaro, hanno visto proprio nello smart working e nell'informalità del lavorare da casa, un'occasione per rinviare acquisti solitamente di stagione. In questo quadro critico, le imprese sono indebolite, i costi fissi restano elevati e le misure del governo sono lente. Si rischiano chiusure a catena già prima di settembre e si insinuino figure legate alla criminalità e all'usura».

MAGGIORE FIDUCIA

Secondo il presidente di Confcommercio Venezia per risollevare il settore c'è un urgente bisogno di dare fiducia ai consumatori: «I negozi sono ben forniti, la maggior parte dei capi estivi è scontata mediamente del 50 per cento - aggiunge Gabriel - E non si corre alcun rischio covid: i negozi sono sicuri perché rispettano puntualmente le regole di sanificazione». (M.Fus)

