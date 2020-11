COMMERCIO

VENEZIA Mercato di Rialto in subbuglio. Ieri mattina sono passati fra i banchi alcuni agenti di polizia municipale avvertendo i commercianti che dai prossimi giorni la sicurezza anti Covid sarà gestita da loro. Il sindaco Luigi Brugnaro, infatti, già il 13 novembre aveva firmato un'ordinanza che richiama alla primaria collaborazione gli operatori dei mercati, esigenza per poter attuare il piano comunale e mantenere le condizioni atte allo svolgimento dell'attività mercatale. Il tutto, a seguito sia dei vari Dpcm, che delle norme emesse recentemente dalla Regione Veneto. Dallo scorso week-end, polizia municipale e protezione civile avevano perciò transennato il mercato, dirigendo i flussi verso varchi diversificati, nonché controllando l'uso corretto della mascherina per chi si appressava all'ortofrutta e alla pescheria.

Nei prossimi giorni, però, saranno gli stessi commercianti a perimetrare l'area, a separare entrate ed uscite, a sorvegliare le distanze sociali ed evitare assembramenti, a controllare che tutti indossino correttamente la mascherina. Insomma, saranno responsabili gli operatori del mercato, controllando che tutte norme vengano rispettate, pena l'immediata sospensione dell'attività. È quello che era accaduto la scorsa primavera e sia i vigili che la Protezione civile avevano mantenuto una presenza di supporto.

«Il mio servizio è quello di vendere al minuto - commenta Cristina, titolare di un negozio di pesce - dovrei adibire a questi compiti uno dei miei addetti e privarmi del suo lavoro. Questi provvedimenti sono assurdi. Per carità, io stessa ho applicato strisce a terra, davanti al banco, per distribuire e far distanziare i clienti, ma di più non possono chiedermi. Datemi il numero di telefono e chiamo io Zaia, spiegandogli come vanno le cose, almeno qui a Rialto».

LE PROTESTE

«Almeno ci spiegassero come fare - aggiunge Tommaso Codolo, dell'ortofrutta - non sappiamo dove prendere le transenne, dove riporle e cosa dobbiamo contingentare. Ci hanno solo avvertito del fai da te, senza chiarire come. Potrebbero avvalersi della Protezione civile o di ditte specializzate nella sorveglianza, senza oberarci di lavori in più».

«Ho sentito ma non so - osserva un venditore cingalese - ora ci riuniremo e vedremo cosa fare».

«Quanto ci chiedono esula dalla nostra competenza - conclude Andrea Vio, a nome del mercato del pesce - Il mercato è pubblico e in area pubblica, non è casa nostra. Possiamo applicare strisce divisorie e rendere disponibili i dispensatori di gel disinfettanti, ma non di più. Certo non possiamo, in questo tempo di crisi e di un mercato già in difficoltà assumere persone per adibirle al contenimento dei flussi».

«Questa è un'ordinanza del sindaco che coinvolge a ricaduta il mio assessorato - dichiara Sebastiano Costalonga, assessore al Commercio - certamente rappresenta un atto dovuto di Brugnaro per mantenere aperto il mercato, appartenente ad un piano complessivo per consentire l'apertura dei mercati nel territorio comunale. Non possiamo destinare la polizia municipale solo ai mercati. D'altra parte stiamo studiando alcune forme di sollievo per i commercianti, coinvolgendo diverse associazioni e magari trovando qualche risorsa per pagare privati addetti alla sicurezza. Vedremo. I commercianti, però, devono sapere che stiamo facendo i salti mortali, fra decreti statali e regionali, per salvaguardare la loro attività».

Tullio Cardona

