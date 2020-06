COMMERCIO

VENEZIA Dopo la chiusura dei mesi scorsi causata dall'emergenza Covid 19, il Fondaco dei Tedeschi riapre i battenti domani 1 luglio, dedicando le sue vetrine alla città e a una delle realtà veneziane: l'artigianato e il design di qualità. Ancora bloccati gli arrivi da Cina, America e paesi fuori dall'area Schengen, il Fondaco si rivolge in particolare ai veneziani e ai turisti italiani e europei. Ecco pertanto il desiderio di renderne omaggio valorizzandone la storia, l'arte la cultura e tutta la sua creatività, da quella più tradizionale alla più giovane e innovativa. L

e vetrine del Fondaco ospitano, dunque, dal 1° luglio le creazioni di 12 designer, veneziani di nascita o di adozione, che hanno in comune aver scelto Venezia per lavorare, con la volontà di valorizzare il patrimonio artistico e artigianale del territorio attraverso la ricerca di un design contemporaneo e autentico. «Il loro lavoro è la dimostrazione che il potenziale creativo di Venezia è sempre vivo afferma la direttrice comunicazione e marketing Dfs Italia, Anna Adriani -.Ci sono Andreina Brengola che lavora materiali comuni per ottenere gioielli semplici ed eleganti dal design originale; Gaetano Di Gregorio che lavora invece sia come architetto che come ceramista e designer; Mauro Cazzaro e Antonella Maione dello studio di progettazione Kanz Architetti, specialisti in lavori a scala molto diversa, dall'architettura all'interior design fino all'oggetto; le collezioni di oggetti Venice Factory; lo Studio Saòr che si occupa di architettura illustrata; l'artista del vetro Lorenzo Passi; Michela Bortoluzzi impegnata nell'arte sostenibile; Giulia Bevilacqua con il brand BVL (tessitura del velluto serico); Cosima Montavoci con i suoi particolari gioielli; Daniela Levera con oggetti in ceramica e porcellana del suo atelier Ads Ceramics; Piero Dri del Forcolaio matto e Piece of Venice con una collezione di oggetti con materiali di riuso».

Altra novità sarà l'inaugurazione, nei prossimi giorni, di una nuova boutique Cartier al piano terra che, oltre a un ricco assortimento di orologi, proporrà anche le celebri collezioni di gioielli della maison francese. «Si potrà venire al Fontego in tutta tranquillità spiega ancora Adriani - oltre alle più comuni pratiche precauzionali è stata effettuata la scelta di un ulteriore intervento speciale al fine di garantire a clienti e dipendenti un ambiente sicuro al 100%: una bio-decontaminazione e sanificazione totale integrata di tutto il negozio per neutralizzare ogni possibile agente patogeno. Avremo inoltre un nuovo programma di servizi online, denominato Myfondaco: scrivendo al numero 3489182180 sulla piattaforma WhatsApp, si potranno ricevere informazioni su prodotti e marchi, prenotare un appuntamento per una sessione di personal shopping, riservare una consulenza in videoconferenza. Sarà, inoltre, possibile acquistare online una selezione di prodotti consigliati». Il periodo di chiusura non ha penalizzato i lavoratori dello store: Dfs Italia ha garantito a tutti il posto di lavoro e pur in cassa integrazione hanno ricevuto l'intero stipendio, integrato dall'azienda. L'apertura sarà garantita da due gruppi di lavoro che si alterneranno settimanalmente con orario dalle 10 alle 19, tutti i giorni, mentre la terrazza sarà visitabile dalle 10.30 alle 18.30 su prenotazione.

Daniela Ghio

