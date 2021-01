COMMERCIO

VENEZIA Dopo chiusure e aperture alternate a inizio gennaio, partono sabato i primi saldi invernali. Ma la situazione è tutt'altro che tornata alla normalità e questo si ripercuote sulla vendita di abbigliamento e pelletteria, con aziende che da tempo tengono aperto e sono state finora escluse dalla maggior parte degli aiuti, rischiando di fallire. Il 91% delle imprese del settore della moda a Venezia ha dichiarato infatti di aver subito un calo delle vendite rispetto allo stesso periodo del 2020, per oltre la metà questo calo è stato tra il 60 e il 90%.

Così Maurizio Franceschi, direttore Confesercenti Metropolitana di Venezia e Rovigo: «È una situazione gravissima per il settore - dichiara - Le imprese sono allo stremo, hanno bisogno di ristori immediati commisurati alle perdite subite e regole chiare sulla riapertura delle loro attività». «Il fatturato dei negozi del settore moda, calzature, abbigliamento e accessori, ad esempio, è drammaticamente crollato per effetto dell'interruzione dei flussi turistici in centro storico e la ridotta propensione alla spesa dei consumatori locali» ha continuato Franceschi. «Venezia, infatti, ha sofferto moltissimo la mancanza degli stranieri, che amano acquistare prodotti made in Italy, ma più in generale, il venir meno delle occasioni di incontro, la ripresa forte dello smart working e l'ipotesi di nuovi lockdown hanno paralizzato le vendite» ha aggiunto. Secondo Franceschi a un calo di fatturato del 2020 stimato dal 35% al 60% , si aggiungono le previsione negative per la prossima stagione. Confesercenti, associazione che rappresenta le imprese di commercio, turismo, servizi, artigianato e piccola industria, vede a rischio il 25% dei negozi di calzature e abbigliamento dei centri storici e sottolinea l'importanza di pensare alle opportunità offerte dai fondi europei per sostenere il settore. Anche i dati del Cerved infatti evidenziano in Veneto una perdita di circa 10 milioni di euro nel biennio 2020-21 e un -25% di fatturato dell'intera filiera della moda, dato che può raddoppiare se riferito ai soli negozi che non possono contare sull'export e molto poco su l'e-commerce. Inoltre, è significativo che, a livello nazionale, 1 miliardo di euro in meno al mese, derivante dalla vendita di prodotti Made in Italy non venduti nel mondo, venga proprio dalla moda. Confesercenti è anche per questo motivo al Tavolo Veneto della Moda aperto in Regione e richiede che si trovi presto una soluzione.

