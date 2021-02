COMMERCIO

UDINE «Quando si parla di crisi per la pandemia, si continua a non considerare un settore che soffre più di altri: l'abbigliamento». A sostenerlo è Rosario Stentardo, già consigliere Ascom per il settore commercio, e ora imprenditore.

«Possiedo diverse attività: un bar, una rivendita tabacchi e due negozi. Forse vedo le cose in maniera più ampia. Il vero problema è che chi ci rappresenta pare non capire la differenza tra mancato guadagno - che accomuna tutti, dai bar agli alberghi, dai ristoranti ai negozi - e le vere perdite». Stentardo fa un esempio semplice: «Se un bar resta chiuso, escludendo mutui, affitti e spese d'esercizio, i danni si limitano a una piccola parte di merce che va buttata perché scaduta. Stessa cosa per i ristoranti. Gli alberghi hanno il costo del riscaldamento che, per carità, è comunque una cifra importante», discorso diverso, invece, per i negozi di abbigliamento.

«In quel caso in magazzino restano decine, se non centinaia di migliaia di euro di merce che sarà invendibile anche nelle svendite e che nessuno ripagherà. Inoltre il commerciante di abbigliamento non potrà aspettare di svuotare il magazzino prima di acquistare le nuove collezioni. Dovrà farlo comunque pur non sapendo se e quando potrà riaprire». Stentardo si fa i conti in tasca: «Si parla di crisi della ristorazione, degli hotel, degli impianti sciistici. Come negozio ho avuto il 90% in più di effettive perdite rispetto al bar. Il rischio è scatenare una guerra tra poveri».

«Capisco che tutti i settori siano in difficoltà, ma in rapporto i negozi subiscono i maggiori danni - prosegue -. A Tarvisio già in tre hanno chiuso e quando si potrà veramente riaprire, si rischia che qualche altra saracinesca resti per sempre giù». Stentardo chiede «maggior tutela e un dialogo» perché «noto che si trascura il commercio. Forse chi parla di danni non ha capito quali siano quelli subiti dal commercio soprattutto a causa dell'assenza di austriaci e sloveni che compongono il 90%-95% della nostra clientela». Altro problema sono i ristori: «Per il bar, che in un modo o nell'altro ha continuato a lavorare, ho avuto tre o quattro volte di più rispetto a ciò che ho avuto per i negozi».

Un problema, quello delle rimanenze, che qualche mese era stato sollevato anche da Alessandro Tollon, presidente provinciale di Udine del gruppo Confcommercio Federmoda, che aveva auspicato una sorta di credito d'imposta sul magazzino. «C'era stato un segnale di attenzione da parte del Governo, ma quanto stanziato ovvero 50milioni di euro a livello nazionale, era una cifra troppo bassa». Inoltre lo sgravio fiscale era a favore delle sole aziende produttrici e non dei negozi. «Con il Governo Conte - prosegue Tollon - eravamo riusciti a ottenere un'ulteriore apertura, inserendo anche l'ultimo anello della filiera, ma era chiaro che con quella cifra, i ristori non sarebbero stati grossi». La richiesta di Federmoda, infatti, prevedeva almeno 50 ilioni di euro «ma nel frattempo è cambiato il Governo». A muoversi è stata, invece, la Regione con una prima tranche di ristori che «prevediamo a marzo» sarà replicata. «Anche in questo caso i ristori non saranno legati al fatturato e, a mio avviso, saranno analoghi ai primi con i commercianti al dettaglio che saranno assegnatari di 1400 euro una tantum».

Tiziano Gualtieri

