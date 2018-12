CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOUDINE La provincia di Udine si conferma prima in Italia per superficie dedicata alla grande distribuzione organizzata, che è più del doppio della media nazionale per ogni mille abitanti. Posizione altissima in graduatoria anche per la Regione nel suo complesso, che risulta essere al secondo posto, dietro solo alla Valle d'Aosta, È lo spaccato che ha fotografato l'indagine dell'Osservatorio trimestrale del terziario (su un campione statisticamente rappresentativo dell'universo delle imprese del commercio Fvg con 1.536 interviste)...