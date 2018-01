CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOROVIGO Sono partiti un po' in sordina i saldi 2018. Ieri mattina infatti, in occasione del taglio del nastro delle svendite di fine stagione, non c'era alcuna fila davanti ai negozi della città. Qualche cliente in attesa si è visto solo, intorno alle 9, davanti al negozio Tezenis in piazza Vittorio Emanuele II: 4/ 5 persone pronte ad entrare appena il personale ha aperto le porte. «In genere sono decine i clienti in attesa - spiegano le commesse - Molta gente però è al lavoro, credo andrà meglio durante il weekend».PARTENZA...