COMMERCIO ROVIGO Passato Capodanno, anche in Polesine è già stagione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMMERCIOROVIGO Passato Capodanno, anche in Polesine è già stagione di saldi invernali. La Regione ha comunicato che si potrà acquistare in saldo fino al 28 febbraio prossimo. Il calendario dei saldi invernali darà il via ad un intenso fine settimana, che sarà all'insegna degli acquisti, in coincidenza con la festa dell'Epifania, che come si sa concluderà il lungo periodo delle festività natalizie. Nonostante una data precisa, è comunque possibile che ci siano delle eccezioni: alcune province infatti potrebbero aprire questo periodo di...