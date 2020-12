COMMERCIO

MESTRE Rosso natal. Sì, ma salvo. Almeno per i negozi. Lo dicono tutti (o quasi) i commercianti di Mestre, ai quali le parole del premier Conte che illustrano il nuovo Dpcm devono essere risuonate dolci e lucenti nel buio amaro della pandemia. «Un giorno in meno non ci rovina», ripetono. Sì, perché il 24 dicembre sarà tutto chiuso, ma per molti a quel tempo i giochi (economici) saranno già fatti, con la giornata di ieri (sabato) e di oggi (domenica) a rappresentare i momenti di maggiore affluenza e dunque guadagno. C'è spazio anche per una sana e sincera solidarietà nei riguardi della ristorazione, il settore da sempre più colpito e talvolta affondato: «Dispiace tanto, loro sì che la pagano cara». Ma non mancano i dubbi, riferiti soprattutto alla reale efficacia delle chiusure, qualunque data riportino. «Creeranno gli assembramenti fino al 23 - riassume il titolare di Mineral World in corso del Popolo - Io personalmente non temevo nulla in particolare, ero in balia degli eventi, e mi dicevo vediamo cosa succede, anche perché non puoi decidere di non fare come dicono, devi starci e basta. Ad ogni modo per noi poteva andare peggio, invece adesso potrò anche riposarmi un po'».

LE ESPERIENZE

Da Samarcanda in via Verdi le calche per comprare i balocchi non spaventano, perché si fidano delle scelte adottate dal governo. «Immagino che le regole siano fatte col buon senso e per il bene comune - dice il proprietario - se persone competenti pensano che chiudere un giorno prima porti benefici ci adeguiamo, la salute è prioritaria rispetto all'economia. Ma devono trattare la ristorazione in maniera diversa - aggiunge - perché loro hanno bisogno di programmare, mentre qui l'unica cosa che mi ha cambiato completamente il lavoro è il limite di tre clienti contestuali, perché il mio è un negozio emozionale, tratto articoli etnici che hanno delle storie da raccontare, e dunque serve tempo. Però devo dire che la clientela non si lament». Ma non tutti stanno fuori al freddo, come i clienti di Molina (abbigliamento), in via della Torre. «Sono privilegiata - racconta la titolare - da diverso tempo ho anche una vendita online parallela, e mi sono salvata, anzi, adesso lavoro di più; colpita marginalmente, posso solo dire che oggi la differenza, oltre alla minore quantità di gente per strada, è la loro inferiore capacità di spesa».

GLI INTOPPI

In netta controtendenza si rivela Mestre Abbigliamento Donna AB, in via Carducci, sottolineando un aspetto che in effetti non può essere dimenticato quando si giudica il Dpcm di Natale: le attività collaterali precedentemente coinvolte. «La piazza è spenta se bar e pasticcerie chiudono anzitempo, e altre realtà sono ferme da un pezzo; anche se mi fanno lavorare fino alla vigilia cambia poco, la gente non esce, e la città muore. Chissà - dice il titolare Con una provocazione in cui sembra credere - magari volevano evitare di ristorarci». Ma da Campana, sempre abbigliamento in piazza XXVII Ottobre, non ci pensano, «le feste sono salve, il lavoro è quello che è, e da niente a qualcosa meglio prendere la seconda». Poco lontano c'è Tutto per l'operaio, storico negozio di abiti da lavoro, dove intendono «stare alle regole, salvaguardare la salute, il resto viene dopo, anche se provvedimenti a lungo termine senza ridursi all'ultimo sarebbero più graditi. Volevano evitare la calca dei ritardatari del 24 - sostiene il proprietario - ho molti conoscenti passati dall'ospedale, persone di cinquant'anni, e uno di loro non ce l'ha fatta: non possiamo mollare adesso che vediamo la luce del vaccino alla fine del tunnel».

Luca Bagnoli

