COMMERCIOMESTRE Ottobre 2019: Mestre avrà il nuovo mercato fisso. Dopo 26 anni la struttura di via Fapanni che era nata provvisoria e che è rimasta tale per tutto questo tempo, e proprio per la sua natura estemporanea non è mai stata oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, verrà completamente demolita. Al suo posto, se non ci sarà alcun intoppo per ottobre oppure per Natale, sorgerà il primo vero mercato fisso cittadino. Con tanto di copertura contro la pioggia e il sole cocente, stand moderni per gli operatori, una...