MESTRE Mentre ieri il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Venezia ha deciso l'intensificazione dei controlli, soprattutto nelle stazioni ferroviarie, all'aeroporto e lungo le principali direttrici del traffico stradale e autostradale per far rispettare le restrizioni imposte dal Governo che scatteranno dal 21 dicembre e quelle imposte dalla Regione che invece scatteranno già da oggi e fino al 6 gennaio, il Comune consente l'apertura dei mercati fissi e ambulanti della città.

Questo perché, come aveva anticipato l'altro ieri l'assessore al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, se rimangono aperti i supermercati, a maggior ragione possono continuare a lavorare i mercati all'aperto, più arieggiati e quindi più sicuri, pur con l'applicazione di tutte le norme di sicurezza per la tutela della salute pubblica, ma che prevedono anche verifiche dei luoghi sensibili per l'antiterrorismo.

APERTURA STRAORDINARIA

Domani, dunque, a Mestre e al Lido ci sarà la seconda domenica di mercati straordinari a Mestre e al Lido, e potranno aprire anche i mercati fissi che già hanno un regolamento comunale che prevede la loro attivazione in occasione delle festività e di giornate particolari.

Bisognerà vedere chi dei commercianti titolari di stand deciderà di tirar su la saracinesca anche domani, dato che ad esempio ieri mattina al San Michele di via Fapanni non c'erano molti clienti, nonostante fosse il venerdì prima della settimana di Natale. E, a dire il vero, non ce n'erano molti nemmeno al mercato bisettimanale tra piazzetta Coin e parco Ponci. Secondo gli operatori economici i presidi delle forze dell'ordine alle nove entrate del mercato ambulante e quelli all'accesso del San Michele hanno scoraggiato molti. Secondo altri la paura del contagio si è diffusa a prescindere dai controlli.

Ad ogni modo Mestre, il centro storico di Venezia e le isole, come ha comunicato ieri ufficialmente l'Amministrazione Brugnaro, avranno un'opportunità in più rispetto ad altre città come Padova dove, invece, l'amministrazione comunale ha deciso la chiusura dei mercati fissi e ambulanti.

Ieri mattina del mercato fisso e di quello ambulante in centro a Mestre non ne hanno approfittato in molti, piuttosto lunghe code disciplinate e distanziate c'erano in piazza Ferretto davanti alla storica drogheria Caberlotto, mentre ai varchi dei due mercati i volontari delle varie associazioni aderenti alla Protezione civile si davano da fare per assicurare che le persone entrassero ed uscissero usando i percorsi prestabiliti ma non hanno dovuto fronteggiare un gran movimento.

PREALLARME

Nel pomeriggio, quando ormai il mercato ambulante era chiuso, le cose sono cambiate, e verso le cinque la piazza Ferretto si è animata con parecchia gente a passeggio e nei negozi alla ricerca dei regali o di un caffè finché c'era il tempo per berlo prima della chiusura dei locali, sempre sotto il controllo di vigili urbani, lagunari e altre forze di polizia, che hanno preso il posto dei volontari impegnati al mattino nei due mercati.

La Protezione Civile veneziana, in proposito, è stata mobilitata, in preallarme, fino al prossimo 1 gennaio per servizi di ogni genere se insorgerà la necessità: dalle emergenze fino alla distribuzione delle centinaia di panettoni donati dall'Amministrazione Brugnaro alle famiglie bisognose di Mestre e Venezia e che verranno consegnati a partire da lunedì.

Tornando, invece, al mercato fisso San Michele la quarantina di operatori che l'altro giorno si sono incontrati con l'assessore Costalonga, gli hanno chiesto che i presidi alle entrate siano meno pesanti, magari con più volontari della Protezione civile e meno agenti delle forze dell'ordine, altrimenti i clienti non si avvicinano, e questo soprattutto nei giorni clou da 19 a 24 e da 28 al 31 dicembre; inoltre hanno chiesto di invertire l'entrata con l'uscita perché quella attuale ha una colonna in mezzo e blocca il flusso.

Elisio Trevisan

