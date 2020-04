COMMERCIO

MESTRE Il bel tempo potrà aiutare ad uscire da questa fase di emergenza, non tanto perché il virus sarà meno cattivo o si dileguerà per andare a colpire paesi che entrano nella stagione invernale, ma perché permetterà di gestire all'aperto attività economiche che di solito sono per lo più al chiuso. Bar e ristoranti sono in prima fila, e lo sono anche tra le imprese che hanno subito i danni maggiori dalla chiusura generale decretata per evitare contagi. Perciò Confesercenti metropolitana di Venezia e Rovigo ha chiesto ai sindaci dei comuni del territorio di consentire l'ampliamento dei plateatici esistenti e di concederne di nuovi, anche perché adeguarsi alle prescrizioni sanitarie per le attività è molto costoso, soprattutto con la necessità di garantire il distanziamento tra i clienti in quelle realtà più piccole che hanno posto appena per il bancone e qualche tavolo. «Potrebbe essere utile favorire al massimo l'utilizzo degli spazi antistanti le attività con l'unico limite del rispetto delle norme di sicurezza afferma il direttore dell'associazione Maurizio Franceschi nella lettera inviata ai sindaci -. Dunque, modalità estremamente rapide e semplificate per la presentazione delle istanze di nuova concessione e/o di ampliamento delle concessioni esistenti, accompagnata dall'esonero dalle tariffe Cosap, renderebbero possibile l'aumento temporaneo delle superfici di vendita e di somministrazione per un elevato numero di imprese sia del commercio sia della somministrazione che oggi si trovano in grave difficoltà».

Per Confesercenti, dunque, è arrivato il momento di elaborare un piano territoriale per dare un aiuto immediato e concreto alle attività commerciali che hanno subito i maggiori danni e per sostenere chi verrà ulteriormente penalizzato dalle misure di distanziamento sociale che certamente saranno previste nella cosiddetta Fase 2. E oltre alla concessione e all'allargamento dei plateatici, per l'associazione dei commercianti sono necessari altri interventi. In particolare si deve istituire un fondo per il rimborso delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di dispositivi di sicurezza e per la sanificazione dei negozi; e in secondo luogo un ulteriore modalità per rispondere alle norme sul distanziamento e alla riduzione degli spostamenti dei consumatori, è rappresentata dalla consegna a domicilio, che soprattutto le attività alimentari hanno già sperimentato positivamente in questa prima fase, contribuendo anche ad alleviare i disagi della cittadinanza: «Questa opportunità può essere estesa anche nella Fase 2 - conclude Franceschi - .Va tuttavia impedito che, soprattutto nei settori non alimentari, il binomio costo/competenze freni l'adozione di servizi che possono apparire organizzativamente complessi per le attività più piccole. La diffusione della consegna a domicilio può quindi essere favorita, anche in questo caso, dall'introduzione di specifiche agevolazioni fiscali e dalla riduzione dei tributi locali».

