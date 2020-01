COMMERCIO & FISCO

BELLUNO L'adeguamento dei commercianti all'ennesima novità fiscale, «un tour de force poco efficace nella lotta all'evasione, che rischia di spegnere il piccolo commercio». Anche i commercialisti della provincia intervengono nel polverone sollevato ai primi di gennaio dall'introduzione dell'ennesima novità con lo scontrino elettronico. A parlare è la presidente dell'Ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Belluno, Michela Marrone. Le parole della professionista sono chiare. Lei e i colleghi in queste settimane hanno toccato con mano la difficoltà dei piccoli negozianti, hanno ascoltato le loro difficoltà e sanno come lo scontrino fiscale abbia posto qualcuno davanti al bivio della scelta se proseguire e spendere i soldi per adeguare il registratore di cassa o se cogliere l'occasione per abbandonare il mercato e abbassare la serranda.

I PROBLEMI

Analizzata la situazione, compresa la normativa e le ricadute fiscali e in termini di controllo la posizione della categoria è chiara: dalla parte dei commercianti, perché la misura non è funzionale e rappresenta l'ennesimo peso sul groppone di una professione ormai fin troppo debole. La digitalizzazione dell'Italia, insomma, non può gravare sulle spalle dei privati. «Questi ultimi anni hanno segnato il passaggio dal fisco analogico al fisco digitale spiega Marrone . La digitalizzazione nel settore fiscale, portata avanti dall'Agenzia delle Entrate, ha costretto tutti gli utenti ad evolvere. Solo per citare gli esempi più significativi, l'introduzione nel 2015 del modello 730 precompilato per i lavoratori dipendenti e i pensionati e nel 2019 della fattura elettronica. Un ulteriore tassello è scattato da qualche giorno, ossia dal primo gennaio con l'introduzione dello scontrino elettronico. L'ulteriore incombenza, oltre al fatto che ha visto nuovamente coinvolta la nostra categoria soprattutto in termini di gestione dei dati con l'Agenzia delle Entrate e verifica del corretto invio dei corrispettivi, non è passata inosservata soprattutto ai titolari delle attività al dettaglio, che nell'ultimo periodo si sono dovuti sottoporre ad un vero e proprio tour de force per aggiornarsi e adeguare i propri registratori di cassa. Il tutto con il sostenimento una spesa media indicativa compresa tra i 300 e i 700 euro».

TROPPI ONERI

Certo, è stata prevista una moratoria di sei mesi per adeguarsi, c'è dunque tempo fino al 30 giugno, ma non è questo il punto. L'adeguamento porterà con sé spese e ulteriori fardelli burocratici, senza contare che in questo momento i manutentori di cassa sono oberati di lavoro e riescono a fissare un appuntamento solo tra due mesi. «Il problema di fondo resta: grava ancora una volta sulle imprese l'onere organizzativo ed economico di una digitalizzazione che va fa parte di un piano nazionale - conclude la presidente -. L'ulteriore cambiamento richiesto è oggettivamente radicale, soprattutto per i piccoli commercianti. Oneri come questo rischiano di spegnere definitivamente il commercio in tante vie e piazze, quartieri e piccoli paesi, proprio come quelli che popolano in nostro territorio. Inoltre, risulta poco efficace nel contrasto all'evasione che deriva dal sommerso vero e proprio, che risulta, in fin dei conti, la componente quantitativamente più significativa. Il timore infatti è che i controlli andranno a concentrarsi su quanto emerge dalla documentazione fiscale prodotta dai contribuenti virtuosi, piuttosto che invece verso quelle attività economiche che tuttora riescono a sfuggire a rilevazioni ufficiali, alle statistiche e agli obblighi fiscali».

Alessia Trentin

