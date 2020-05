Partirà martedì una serie di corsi per i settori terziario e turismo sui protocolli di regolamentazione Covid-19.

L'Ente bilaterale di Belluno a fianco di aziende e i lavoratori attraverso una puntuale formazione sull'applicazione delle nuove disposizioni, condivise con le parti sociali, in materia di sicurezza del lavoro. «Una formazione -spiegano gli organizzatori- che renda consapevoli gli operatori delle tecniche richieste di pulizia e sanificazione per tutelate loro stessi e tutta la clientela».

I corsi non sono obbligatori, ma rispondono pienamente all'obbligo di informazione al quale tutte le aziende sono tenute nei confronti dei dipendenti e degli avventori.

I destinatari dei corsi sono titolari e dipendenti delle aziende del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo. La durata del la formazione è di due ore, specifica per ciascun settore di attività, e viene svolta tramite videoconferenza.

Gli argomenti trattati saranno: introduzione; biologia e storia della pandemia; normativa di riferimento; protocolli nazionali; dispositivi di protezione individuale; il concetto di pulizia e sanificazione degli ambienti ed oggetti. La frequenza è gratuita per le ditte aderenti all'Ente Bilaterale Provinciale, a pagamento (30 euro+iva) per gli altri. Per informazioni: 0437/943754, email info@entebilaterale.belluno.it, oppure 0437/215268, email formazione@ascombelluno.it. Per le iscrizioni: www.formazione.ascombelluno.it/corsi/49.

© RIPRODUZIONE RISERVATA