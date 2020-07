COMMERCIO E CANONI

PORDENONE Il provvedimento, anticipato alcune settimane fa, è stato confermato. Ai proprietari di negozi o locali che abbassano l'affitto almeno del 20 per cento per tre mesi sarà corrisposto un rimborso dal Comune.

Lo ha annunciato ieri l'assessore Emanuele Loperfido. Questa la misura da 200 mila euro (che vale anche per attività artigianali e servizi alla persona) che la giunta approverà domani. I rimborsi, a seconda del periodo di locazione abbuonato dal proprietario al negoziante, vanno da 500 a 1.500 euro. Escluso dal provvedimento chi è rimasto aperto durante il lockdown.

«Un altro aiuto concreto per il nostro piccolo commercio commenta Loperfido -. Siamo nel pieno di una crisi mondiale senza precedenti che coinvolge persino i colossi, costretti a puntare forte sull'online. Chiudono persino i negozi dentro i centri commerciali. Una cosa deve essere però chiara: pur con le poche armi a propria disposizione, l'amministrazione ha fatto, fa e farà tutto il possibile per contrastare in città questo trend. Senza tale impegno la situazione del commercio in città sarebbe ben più drammatica. Abbiamo messo in campo contributi, sgravi fiscali, supporto alle piattaforme online, eventi. In seguito al disastro anche economico causato dal virus abbiamo varato un consistente pacchetto di aiuti con l'azzeramento Cosap per tutti, la riduzione Tari per chi è rimasto chiuso durante il lockdown, la riduzione Imu per le attività extra ring e, appunto, il premio per i proprietari di negozi che abbassano l'affitto. Voglio ricordare anche l'appoggio del Comune alle piattaforme per favorire gli acquisti online nei negozi pordenonesi, e la consegna a casa della merce, come zoona.it e rivemo.it».

LE RAGIONI

L'amministrazione comunale sta cercando da tempo di risolvere uno dei nodi più stretti del commercio cittadino: gli affitti troppo cari in centro storico e le tante vetrine vuote che derivano anche dai canoni elevati. La giunta Ciriani ci aveva già provato due anni fa, rimodulando l'Imu in modo tale da scoraggiare il mantenimento di locali sfitti. La misura però non ha avuto l'impatto che il Comune si immaginava, perché nella maggior parte dei casi i proprietari delle locazioni non hanno modificato i canoni. Ora il tentativo che si basa su un sistema di incentivi figli di una riduzione effettiva degli affitti per almeno tre mesi. Il mondo del commercio attende gli effetti della manovra.

