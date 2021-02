COMMERCIO E TERZIARIO

PORDENONE Meno 16% di nuove imprese nell'intero comparto del commercio, servizi e turismo. Nel solo commercio circa 350 imprese perse rispetto al 2019. Duemila imprese potenzialmente inattive, in quanto hanno ricevuto i ristori ma non ne hanno beneficiato, nel 2021. Scenario un po' migliore rispetto al post-lockdown quando si temeva che 7mila operatori chiudessero. Inoltre, incassi in calo durante i saldi invernali. Consumi al -12% e ricavi al -11%. Assunzioni in calo del 37% nel 2020 e il timore che lo stop al blocco dei licenziamenti nel 2021 possa ridurre gli organici delle aziende del 15%. È un quadro certo difficile quello che emerge dai risultati congiunturali di Confcommercio Fvg relativi all'anno della pandemia. Ma dall'indagine emerge anche che il Fvg reagisce alla crisi. Anche grazie ai ristori messi in campo dalla Regione: nel comparto otto imprenditori su dieci promuovono la gestione del governo regionale guidato da Massimiliano Fedriga.

I NUMERI

Nel 2020 nel settore terziario del Fvg si è registrato un calo del -16% delle imprese nate e del -37% delle assunzioni rispetto al 2019. Sempre nello stesso periodo, si sono persi circa 3 miliardi di consumi. Anche il numero delle imprese cessate è sceso del -16% ma, come è stato spiegato da Format Research, in realtà tale dato «non corrisponde a una reale attività perché molte imprese tendono a non registrare la cessione dell'attività e sopravvivono grazie ai ristori», senza i quali circa 2.000 di esse rischierebbero di chiudere. Per quanto riguarda invece l'occupazione nel settore, la sospensione del blocco dei licenziamenti da marzo rischia di vedere 15 addetti su cento perdere il lavoro. Il presidente di Confcommercio regionale, Giovanni Da Pozzo, affiancato ieri anche dal presidente pordenonese Alberto Marchiori, ha sottolineato che «il grosso malessere che momentaneamente è nel settore del commercio e del turismo si riverserà a ricaduta verso i settori della produzione» e ha auspicato «una grande attenzione da parte del governo», poiché «comincia a esserci stanchezza psicologica negli imprenditori, che finora sta venendo fuori in proteste goliardiche ma quando subentrerà il disagio sociale il problema sarà decisamente molto più complicato». Le limitazioni anti-Covid alle attività produttive hanno contribuito negativamente al trend: a soffrire di più è stato il settore della ricezione turistica (-65%), la ristorazione (-55%) e commercio al dettaglio non alimentare (-40%). Sul fronte del credito si registra un forte aumento della richiesta, ma crescono anche le risposte positive. «Salvare tutti i posti di lavoro e non salvare necessariamente tutte le imprese, perché i contributi a fondo perduto dati a chiunque non servono al bene del Paese». Così l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, presente alla presentazione dei dati. Bini ha poi annunciato per marzo l'arrivo della terza tranche di ristori pari a ulteriori 25 milioni.

