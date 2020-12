L'APPELLO

BELLUNO «Servono i ristori economici»: è l'unanime commento all'ordinanza del presidente del Veneto, Luca Zaia, sulle restrizioni del periodo natalizio. Le categorie legate al settore commerciale, alberghiero e turistico della provincia di Belluno rinnovano la propria preoccupazione. La pandemia sta mettendo a ferro e fuoco i settori portanti della ricezione turistica, degli impianti di risalita e dei piccoli negozi.

LA SPERANZA

Il presidente di Confcommercio, Paolo Doglioni, si augura che il vaccino faccia effetto e che lo faccia anche presto, per poter uscire «a riveder le stelle», citando il finale della Divina Commedia. «La categoria vive una situazione drammatica, anche per il momento in cui è capitata interviene il presidente Doglioni -. Dobbiamo guardare prima alla salute, certamente. Le nostre categorie relative al turismo e ai piccoli negozi sono le più colpite dagli effeti della pandemia». Per Confcommercio Belluno c'è una sola speranza: che siano stanziati i ristori. Le spese crescono e tener chiuso in periodo natalizio, quello in cui si guadagna di più, è un dramma per i negozianti messi già a dura prova a partire dallo scorso marzo. «È importante avere ristori e pensare ad un aiuto concreto per il futuro fa notare Doglioni -. Arriverà il vaccino, ma i tempi saranno ancora lunghi». Tutta la provincia è colpita, non ci sono zone privilegiate o risparmiate da questa crisi senza precedenti. In ginocchio anche gli albergatori, altra categoria che sul Natale si gioca da sempre gran parte degli utili. Lo sa bene Walter De Cassan, presidente di Federalberghi: «L'ordinanza del presidente Luca Zaia, per gli alberghi non modifica tanto le cose. Il turista che è in viaggio, munito di prenotazione, può raggiungere la sua destinazione». L'ordinanza ha portato qualche cancellazione in più, ma non più di tante -spiega De Cassan- Il fatto è che si potranno ospitare solo veneti, non ci saranno gli stranieri. Ecco perchè molti alberghi rimarranno chiusi fino all'Epifania». Anche Federalberghi caldeggia i ristori: «Registriamo un evidente calo dei faturati spiega e il periodo natalizio è considerato alta stagione, un momento in cui chi arriva da noi ha un'alta capacità di spesa».

IL COMPARTO

Non si parla poi solo dei proprietari di hotel, al presidente Walter De Cassan preoccupa tutto il settore: «Il pensiero non può che non andare ai dipendenti che rimarranno a casa». Per gli impiantisti Enrico Ghezze, responsabile degli impianti di risalita del Faloria- Cristallo la situazione è buia: «Ci stiamo rimettendo le penne, non possiamo aprire fino al 7 gennaio. Non potendo lavorare, non possiamo far lavorare i nostri dipendenti e questo è l'aspetto che più angoscia -esordisce da Cortina d'Ampezzo- Sarebbe stato meglio chiudere tutto a novembre e arrivare a dicembre con il contsgio a zero.per il periodo natalizio, oltretutto le piste sono piene di neve già battuta. Qui è tutto pronto per sciare, ma non possiamo fare niente. Siamo in attesa, ma neanche tanto speranzosi. È la prima volta che ci si accorge dell'importanza degli impianti: se noi rimaniamo chiusi non lavorano alberghi né ristoranti».

IL PRESIDENTE

Il presidente della Provincia, Roberto Padrin, ieri ha preso parte ad un incontro con il ministro Federico D'Incà anche per affrontare il tema della crisi del sistema turistico della montagna. «Il settore del turismo invernale è in grande sofferenza - sottolinea Padrin -. La Provincia ha chiesto un aiuto ed ho accolto con un sospiro di sollievo la garanzia del ministro di una prima tranche di ristori, già a gennaio».

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA