Commercio al bivio

INIZIOUDINE Il 2018 «sarà un'annata molto importante per il settore del commercio». Nel giorno del debutto dei saldi invernali, che vedono già ribassi significativi, anche fino al 50% e 70%, a sfoderare tanto ottimismo è Mario Ulian, presidente di Federmoda del Friuli Venezia Giulia. Che ci crede: questo sarà l'anno del riscatto.Per i ribassi di fine stagione, intanto, il meteo quest'anno non si è messo di traverso, esordisce Ulian: «Le aspettative dei commercianti per i saldi sono importanti. Per fortuna, quest'anno, l'inverno c'è,...