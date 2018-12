Commercianti sul piede di guerra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALLARME POLVERIROVIGO La rivoluzione di traffico e viabilità in atto a Rovigo, proprio a ridosso delle festività natalizie, proprio non va giù ai commercianti, che lamentano un vistoso calo di clienti, oltre a numerose difficoltà nel sostenere la propria attività. Nello spazio di una manciata di giorni non sono solo cambiati i sensi unici in diverse strade del centro storico, ma il Comune ha fatto marcia indietro anche sull'ordinanza antismog di metà ottobre. Al 40. giorno di sforamento dei limiti previsti delle Pm10, 14 solo da inizio...