PROFESSIONI

VENEZIA Commercialisti veneziani pronti allo sciopero per essere stati esclusi dal contributo previsto per le categorie economiche dal decreto Rilancio. Ad annunciare la protesta è l'Ordine dei commercialisti di Venezia. «Una norma discriminatoria e incostituzionale, che ha creato una situazione inqualificabile e inaccettabile - dichiara il presidente Massimo da Re - Stiamo organizzando il blocco delle nostre attività a ridosso delle prossime scadenze fiscali».

Già nel contributo agli autonomi i commercialisti, come altre professioni ordinistiche, erano stati penalizzati perché i 600 euro prevedevano limiti di reddito non presenti per le altre figure. «La scarsa attenzione del mondo politico alle difficoltà dei professionisti ci lascia indignati - prosegue Da Re - Sono mesi che siamo letteralmente in trincea, con personale ridotto, clienti che non pagano e normative che escono a tarda sera e si susseguono rapidamente, per cui dobbiamo intervenire oggi per ieri. Il contributo da cui siamo stati esclusi ha lo scopo di aiutare l'attuale contrazione di fatturato che ha interessato molti colleghi e molti studi. Mentre il legislatore continua a gravare la nostra professione di adempimenti che dovrebbero competere allo Stato, senza riconoscere la nostra professionalità».

