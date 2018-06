CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMMENTITREVISO La prima risposta che tutti i neo assessori danno è la stessa: «Fateci entrare in ufficio». Un po' spaesati, a parte i veterani Andrea De Checchi e Sandro Zampese, non si sono sottratti a nessuna domanda anche se a mala pena riescono ad orientarsi tra i corridoi di Ca' Sugana. Tutto è nuovo. Le idee però, quelle, sono chiare. Alessandro Manera, per esempio, si occuperà principalmente di Ambiente. E da buon tecnico precisa: «Ambiente è una definizione ormai vecchia, meglio parlare di Sostenibilità Ambientale». E sa...