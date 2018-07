CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMENDAROVIGO Il restauro dell'ex ospedale Maddalena si farà. È stato raggiunto un accordo, del quale non sono ancora stati rivelati i dettagli, tra il Comune di Rovigo e le ditte proprietarie del complesso di piazzale Palatucci. Ora la riqualificazione del quartiere Commenda può tornare al suo progetto originario e a Rovigo arriveranno i 13,5 milioni di euro dello Stato per il bando di riqualificazione delle periferie.SALVATAGGIO IN EXTREMISOrmai tutto sembrava perduto. Negli ultimi tre mesi le ditte Reale Mario Srl e Cefil Srl,...