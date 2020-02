COMITATO PARITETICO

BELLUNO Fondi di Confini: la nuova programmazione 2019-2023 metterà a disposizione del territorio bellunese circa 130 milioni di euro per i progetti a regia provinciale. È il presidente del Comitato paritetico del Fondo e deputato bellunese Roger De Menech ad annunciarlo. «La nuova intesa è stata depositata giovedì e a breve ci sarà la firma. Nello schema sono stati introdotti alcuni elementi di novità - ha anticipato De Menech -, ossia è stato aggiunto il comma 2 dell'articolo 1, prevedendo non soltanto spese di investimento, ma anche la necessità di garantire la permanenza delle genti nei paesi di montagna attraverso il rafforzamento dei servizi e l'investimento sul capitale umano a cui si lega necessariamente la sostenibilità di qualsiasi opera infrastrutturale». Non solo. «L'intesa sta lavorando anche sul fronte degli uffici di riferimento che, a livello provinciale, si occupano dell'istruttoria - ha aggiunto De Menech -. Nei prossimi mesi ci sarà uno sportello per la gestione dei Fondi di confine, nell'ottica di enfatizzare ancor di più l'importanza della programmazione e della pianificazione degli enti locali». De Menech ha poi ricordato che già nel 2014 erano stati modificati alcuni criteri dell'intesa e che nel 2015 si era deciso di destinare il 20% del totale del Fondo su progetti di area vasta, a livello provinciale. (fe.fa)

