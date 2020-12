IL PUNTO CRITICO

COMELICO Giornate trascorse tra disagi e preoccupazioni in Comelico. Anche in quest'occasione, come accaduto nelle precedenti tre, il maltempo sembra aver infierito, in modo particolare, sul Comelico, con tutte le sue conseguenze. Strade ridotte ad un'unica corsia e chiuse ad intermittenza, cellulari muti, silenzio assordante dall'altra parte del telefono fisso, internet ovviamente assente, energia elettrica inesistente, paesi isolati, scuole chiuse ieri, in tutto il comprensorio, e oggi quasi ovunque, tranne a Candide e Dosoledo. Un copione, a dir il vero, già visto. E più volte nell'ultimo decennio. La copiosissima nevicata, mescolatasi alla pioggia delle ore iniziali, non poteva che presentare il conto sugli alberi che, appesantiti, si sono riversati sulle strade e sulle linee elettriche, interrotte in diversi punti del territorio, con i cavi finiti persino sulle carreggiate. Così non c'è voluto molto a capire che era necessario rispolverare i generatori, rimasti lo scorso anno nei garage. E anche E-Distribuzione ieri ha posizionato i suoi presso le principali cabine.

DANTA

Tra i guasti più ingenti quello verificatosi a Danta, dove, nella giornata odierna, tra le 9 e le 16, sarà sospeso il servizio di corrente elettrica per sistemare la linea interrotta dalla caduta del cavo elettrico in via Marconi, nel frattempo messo in sicurezza. Il danneggiamento del sostegno non ha, però, creato alcun disservizio nelle forniture. «Sarà un intervento importante spiega l'amministrazione comunale che richiederà la sospensione del servizio, poiché il voltaggio del cavo è molto elevato e gli operatori non potrebbero lavorare a corrente in corso. Chiediamo di avere pazienza e di capire il delicato momento post-emergenziale, considerando anche che in questi giorni abbiamo sempre avuto la corrente in modo piuttosto stabile: un piccolo sacrificio ancora per domani e presto speriamo di tornare ad una situazione più tranquilla». Stesso appello alla pazienza e alla comprensione per le difficili condizioni di lavoro viene espresso un po' da tutti i Comuni. Critico il fronte delle comunicazioni sia telefoniche (ripristinate solo in parte) sia della viabilità.

LE STRADE

A soffrire maggiormente sono stati i paesi alle altitudini più elevate, con le strade comunali ridotte, in sostanza, ad essere percorribili quasi fossero a un senso unico, le provinciali e la statale 52 Carnica chiuse e riaperte. Per tutte le realtà, ieri è stata la giornata di gran lavoro per asportare la dama bianca dai punti nevralgici delle sedi stradali. A Santo Stefano i vigili del fuoco hanno aiutato a smaltire l'enorme quantità di neve. A San Pietro sono state attivate tutte le imprese disponibili per ripulire le vie, cominciando dalle frazioni più alte. Nel frattempo la responsabile dell'ufficio tecnico ha effettuato, con il geologo della Provincia, una serie di sopralluoghi sulle note frane di Valle, Mare e Presenaio, i cui siti sono una pesante eredità di Vaia. Come lo è la zona valanghiva di Costalta, mantenuta sotto controllo ed osservazione con un campo neve, due misurazioni quotidiane e verifiche, per le cui rilevazioni Villa Poli può contare sul prezioso contributo del soccorso alpino. In caso di necessità è già pronto il piano di evacuazione, in particolare delle due, tre case più vicine. Altre giornate di maltempo, dunque, che replicano quelle degli inverni 2008-2009 e 2013-14 (quando, tra Natale e Capodanno, arrivarono decine di generatori da tutta Italia) e quelle di Vaia di due anni fa. Ed ogni volta, purtroppo, in un territorio di alta montagna, che di neve dovrebbe vivere, è un'emergenza.

Yvonne Toscani

