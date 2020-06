Dopo lunghi, lunghissimi mesi di paura e timori siamo pronti a ripartire, giovedi 11 giugno. Abbiamo preferito attendere un paio di settimane in piu di altri colleghi per aver la maggior consapevolezza e livello di sicurezza per noi ed i nostri clienti.

Non ho mai fatto pugilato nella mia vita, tuttavia, la sensazione che stiamo vivendo, nello specifico a Venezia, credo si avvicini molto a quella di un pugile che ha subito due fortissimi colpi da ko ( novembre acqua alta record e Marzo pandemia) ma, nonostante cio, abbia la voglia e la forza interiore di volersi rialzare e lottare ancora.

Quello che non e mancato in questi mesi e stato il tempo. Il Tempo: sino a mesi prima sempre troppo scarso noi stessi, per i nostri cari, per interessi extra lavorativi...In questo lungo e lento periodo i pensieri sono rimbalzati un po' ovunque sul come ripartire, si e ragionato molto su proposte piu semplici, piu economiche, formule piu smart, nuovi concept magari temporanei un po' misti di varie contaminazioni, ecc. L'unica, tuttavia, strada che ci dava la grinta e l'energia giusta e risultata pero continuare ancor piu di prima sul progetto che stavamo perseguendo prima della forzata interruzione. Per Noi Chat Qui Rit non c'e altra soluzione. Vogliamo continuare a progredire e perseguire la nostra idea di cucina e accoglienza e ancor piu di prima smarcarci da quanto piu di massificato e standardizzato si possa trovare in una citta a forte vocazione turistica. Siamo convinti che ci sia una non piccola parte di clientela che dopo mesi di piatti casalinghi abbia il forte desiderio di essere stupito e coccolato al ristorante.

Ci auguriamo che questa nostra sensazione e pensiero riscontrino il maggior entusiasmo possibile e di ricambiare con proposte ancor piu elevate delle aspettative per far godere appieno gli ospiti oltre per il capolavoro che e Venezia anche per un pranzo o cena con noi.

Giovanni Mozzato

ristorante Chat qui Rit

