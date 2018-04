Come tutelare il patrimonio dei piccoli imprenditori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

In Italia si stima che le aziende familiari siano circa 784mila e che rappresentino l'85% della base imprenditoriale dando occupazione al 70% dei lavoratori. La legge prevede alcuni strumenti giuridici utili a tutelare i beni dei risparmiatori da eventuali aggressioni esterne o per pianificare al meglio il passaggio generazionale. Per questo la Cna Rovigo ha pianificato una serie di interventi partiti giovedì scorso a Occhiobello per proseguire poi a Lendinara oggi, a Rovigo il giovedì, a Porto Viro il 26 aprile per chiudere ad Adria il 3...