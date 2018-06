Come si prenota, si ritira e si paga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TUTTO SUL TELEFONOVENEZIA Per prima cosa occorre iscriversi al servizio e non serve andare ad uno sportello. È sufficiente avere sottomano alcuni documenti personali, e un telefono. Poi rapidamente ci si registra (fino al 30 settembre l'iscrizione è gratis) scaricando l'app Yuko e si è pronti a procedere. Una volta avviata, sullo schermo comparirà una mappa della città che indicherà le auto disponibili. Basta qualche clic o qualche tocco dell'indice per completare la prenotazione. Lo smartphone serve anche per ritirare e lasciare...