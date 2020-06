COME SE NULLA FOSSE

VENEZIA Mentre continua il caos sulle linee guida anti-Covid della scuola, la macchina burocratica non si ferma e procede come se nulla fosse. Negli istituti superiori si sta procedendo con l'accorpamento delle classi, una norma entrata in vigore quando il Coronavirus non si sapeva nemmeno cosa fosse, ma che era già stata ampiamente contestata da docenti e studenti. A Venezia i capofila della protesta erano stati nel 2019 gli studenti del Liceo Marco Polo, appoggiati dai genitori e dalla maggior parte dei professori. Tra le scuole oggetto di accorpamento c'è il Liceo Benedetti Tommaseo e in particolare l'indirizzo di Scienze umane: il 15 giugno l'Ufficio Scolastico Regionale ha attribuito nell'organico di diritto dell'Istituto per il prossimo anno scolastico solo due classi terze anziché tre. Il tutto senza considerare che gli spazi ristretti delle aule non consentiranno di rispettare il distanziamento di sicurezza.

L'INIZIATIVA DEI GENITORI

I rappresentanti dei genitori hanno chiesto immediatamente di rinunciare all'accorpamento, appoggiati dalla reggente, la preside dell'Algarotti-Sarpi Concetta Franco, che ha inoltrato l'istanza agli uffici competenti senza ancora aver ricevuto risposta. «Siamo sconcertati e preoccupati per le premesse legate all'avvio dell'anno scolastico 2020/21 spiegano i genitori -. Attualmente le classi seconde sono tre composte da 18, 14 e 21 ragazzi ciascuna. Per la normativa vigente gli iscritti risulterebbero essere troppo pochi per garantire lo stesso numero di terze. Ma, data la situazione sanitaria e l'andamento del tutto imprevedibile della pandemia, come si può pensare di accorpare le classi? Le aule di palazzo Martinengo non garantiscono il distanziamento interpersonale nemmeno con i numeri dell'attuale ripartizione». La dirigente scolastica ha inoltrato le richieste all'Ufficio scolastico regionale: «L'accorpamento è previsto da tempo, ma questo è il momento giusto per presentare istanza di revisione commenta Concetta Franco la questione non è di mia competenza: io posso fare solo da tramite inviando le legittime richieste e motivazioni dei genitori. Oltre all'Ufficio scolastico, anche la Città Metropolitana in quanto ente proprietario dovrà dirci quanti studenti potranno essere ospitati in ogni aula per rispettare distanziamento e norme igienico sanitarie».

SPAZI E TEMPI RISTRETTI

Una questione, quella degli spazi ristretti, che tocca da vicino tutti gli Istituti del centro storico e che i genitori auspicano che venga risolta prima di settembre: «Siamo consapevoli delle difficoltà sul piano concreto e procedurale, ma vogliamo essere certi che il problema venga considerato come prioritario continuano i rappresentanti dei genitori la rigida applicazione della norma sull'accorpamento nell'anno del Covid-19 suona davvero come inappropriata e pericolosa. Chiediamo un ripensamento volto a salvaguardare sia la salute che la didattica in presenza».

Alice Carlon

